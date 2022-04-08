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Kırşehir'de Hasan´ı arama çalışmaları sürüyor

DHA

Kırşehir'de Hasan´ı arama çalışmaları sürüyor


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni kıyıya vuran Şeyma Demir´in (18) erkek arkadaşı Hasan Aydoğan (21), 15 gündür bulunamadı. Baba Sedat Aydoğan, "Oğlum halen bulunamadı. Ancak bizi 'bulundu' diye asılsız haberlerle lütfen oyalamayın" dedi.
Olay, 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu´nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde otururlarken yanlarına Kırşehir Belediyesi´nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan´dan araçtan çıkmalarını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir´in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri´ne geldi. Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir´i öldüren şüpheliler, cesetlerine de nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet şüphelileri köyden uzaklaştı.
SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER
Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir´in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma´nın otomobilde olduğu belirlendi. Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HASAN, 25 MART´TAN BU YANA ARANIYOR
Cinayet şüphelisi iki güvenlik görevlisinin cesetleri Kızılırmak Nehri´ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir´in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Kayıp olan Hasan Aydoğan´ı Kızılırmak Nehri´nde arama çalışmaları ise 25 Mart´tan bu yana sürüyor. AFAD, UMKE, jandarma ve polis sualtı ekipleri Hasan Aydoğan'ı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
Oğlu Hasan Aydoğan hakkında çıkan asılsız haberlere tepki gösteren Sedat Aydoğan, "Evladımız kaybolalı 15 gün oldu. Arama çalışmaları devam ediyor. Oğlum halen bulunamadı. Ancak bizi 'bulundu' diye asılsız haberlerle lütfen oyalamayın. Bizi acımızla baş başa bırakın. Devletimiz canla başla çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.
Hasan Aydoğan´ın eniştesi Ali Özcan ise, "Devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama herhangi bir sonuca erişemedik. Onlar da erişmek için elinden geleni yaparken yalan yanlış haberlerle lütfen bizleri oyalamayın. Bizi arayıp, yok Hasan bulundu, yok ayağı bulundu, kolu bulundu diyerek bizim acımızı daha da yükseltmeyin. Biz zaten kendi derdimizdeyiz. Böyle yalan haberler yapmayın. Biz çocuğumuzu bulamadık" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-04-08 14:43:48

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