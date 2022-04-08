Kırşehir'de 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi

Kırşehir'de 248 okulda 3 bin 945 öğretmen ve 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 20212022 takviminde yer alan ikinci ara tatil bugün başlıyor. Kırşehir'de 248 okulda 43 bin 236 öğrenci ile 3 bin 945 öğretmen hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün sürecek ara ile yüz yüze eğitime mola verecek.
Öğrenciler 18 Nisan'da yeniden okulları ile buluşarak ders başı yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.