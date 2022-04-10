Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresi yapıldı

İHA

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresi yapıldı

Milli Yol Partisi Kırşehir İl Kongresine katılan Genel Başkan Remzi Çayır, merhum siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarının 'yanaşma' siyaset istemediğini söyledi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, "Yüzyıl önceden beri konuşulan ve bizlerin öngördüğü siyasette; adalet sağlanacaktır. Toplumda kalkınma sağlanacaktır. Liyakat kurumu kurulacaktır. Hayat pahalılığı sona erdirilecektir. Hukuk üstünlüğü sağlanacaktır" dedi. Çayır ayrıca, "Muhsin'in dava arkadaşları 'yanaşma' siyaset istemiyor" ifadesini kullandı.
Kongrede konuşan İl Başkanı Şevket Göçmen ise, "Muhsin Yazıcıoğlu'ndan itibaren yarım kalmış hayaller vardı. Şimdi o hayalleri iktidara götürecek isim var" ifadelerini kullandı.
Divan Başkanlığını Ali Aydoğmuş'un yaptığı kongre; Şevket Göçmen'in 37 delege tarafından kullanılan oyla seçilmesiyle son buldu. Kongre öncesinde İl Başkanı ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Kırşehir'de esnaf gezisi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de, Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de, Polis Haftası kutlandı
Yeni buğday çeşidine 'Karacakurt' ismi verildi
YEREL HABERLER Yeni buğday çeşidine 'Karacakurt' ismi verildi
Kırşehir'de 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi
YEREL HABERLER Kırşehir'de 43 bin 236 öğrenci ara tatile girdi
Kırşehir'de Hasan´ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de Hasan´ı arama çalışmaları sürüyor
Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı
Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 14. gününde Kızılırmak'ta 40 kilometrelik alan tarandı Vali Akın, çalışmaları hava destekli izledi
YEREL HABERLER Kayıp Hasan'ı arama çalışmaları 14. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.