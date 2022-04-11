Çiçekdağı ve Yerköy'de sokak hayvanları için 'Geçici Barınak ve Ünite'

Yerköy Belediyesi ve Çiçekdağı Belediyesi, başıboş sokak hayvanları sorunu için bir araya geldi.



İlçe belediye başkanları sokak hayvanlarını kontrol altına almak için 'Geçici Barınak ve Ünite' yapımı için görüştü. Çiçekdağı Belediyesi'nde yapılan toplantıya, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Kırşehir Doğa Koruma İl Müdürü Hasan Tezer, HİYADER Dernek Başkanı Fahri Genç ve Galip Gençoğlu katıldı.



Sokak Hayvanları Geçici Barınak ve Üniteleri yapımı için yapılan görüşmede, planlanan barınak ve ünitelerin Ramazan Bayramı'na kadar bitirilmesi planlandı.

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