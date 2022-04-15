Vali Akın; "Turizm, yelpazesini genişletmiş bir alana yayılmıştır"

Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır başkanlığındaki heyet Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.



Vali Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Turizm faaliyetlerinin, ülke ekonomisine gelir getiren, istihdam sağlayan, farklı kültürlere sahip insanların kaynaşmasına vesile olan önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Ülkede tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir kültür yapısına sahip olduğunu belirten Vali İbrahim Akın; “Şehirlerimizin marka değerlerinin ön plana çıkarılması, yeni otel ve konaklama tesislerinin açılması, ulaşım imkânlarının artması ve nitelikli personel yetiştirilmesi ülkemizi uluslararası arenada lider bir konuma doğru taşımaktadır. Turizm deyince akla ilk olarak insanların doyasıya dinlendiği, gezdiği, güneşe ve denize doyduğu yaz ayları gelmektir. Oysa turizm sektörü son yıllarda yelpazesini daha da genişletmiş, kültür, doğa, sağlık, termal, gastronomi gibi alternatif turizm türleri ile bütün bir yıla yayılmıştır" dedi.

Kırşehir'in Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak binlerce yıllık geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Vali Akın; “Kırşehir tarihi camileri, türbeleri, konakları, yeraltı şehirleri, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi, zengin müzik kültürü ile turizmde hak ettiği payı alma çabasındadır. Bunun yanı sıra flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türünün yaşam alanı olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi konumundaki Hirfanlı Baraj Gölü, Terme, Karakurt ve Bulamaçlı kaplıcalarının şifalı sularıyla doğa ve sağlık turizminde de önemli avantajlara sahiptir. Kırşehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma ve daha fazla yerli ve yabancı turist sayısını arttırma gayretini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

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