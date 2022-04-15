Milli Yol Partisi İl Başkanı Göçmen: "Partimiz kendi adayını çıkaracak ve kimsenin 'yan bahçesi' olmayacak"

Kırşehir'de İl Kongresini yaptıktan sonra mazbatasını alan Milli Yol Partisi GİK Üyesi ve İl Başkanı Şevket Göçmen, partilerinin kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını ve hiçbir oluşumun da 'yan bahçesi' olmayacaklarını söyledi.

Kırşehir Adalet Sarayına giderek mazbatasını alan Göçmen, yaptığı açıklamada, "Üretim, liyakat, adalet ve özgürlüğün olacağı bir siyasi arenayı halkla Kırşehir'de buluşturduk. Hareketimizi Türkiye genelinde de aktif halde var kıldık" dedi.



Nizamı Alem davasında yalnız olmadıklarını belirten İl Başkanı Şevket Göçmen, "İnsanımıza gece gündüz Nizamı Alem davamızı anlatıyoruz. Adalet önüne çıktığında 'fakirin, zenginden rahatça hakkını alabileceği bir davayı Milli Yol Partisi milletine anlatmak üzere yola çıktı. Bizlerde köşelerde oturup tavuk besleyip kimseye karışmamayı elbette biliyorduk. Lakin bizlerin millete anlatacakları var" diye konuştu.



"Kendi adayımızı kendimiz belirleyeceğiz"

Milli Yol Partisinin kendi adayını da kendinin belirleyeceğini aktaran Göçmen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Millî Yol Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını da çıkararak kimsenin 'yan bahçesi' olmayacaktır. İhale ve koltuk almak adına liyakatsiz olmak için kimsenin de tekeline katılmayacağız. Partimiz ne Millet nede Cumhur ittifakındadır."

Mazbatasını Seçim İşleri Müdürlüğü'nden alan Göçmen, açıklama sonrası partililerle beraber esnaf gezisi düzenledi.

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