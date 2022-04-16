Kırşehir'de, akşam saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Kuşdilli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.A.K. 'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahallelinin itfaiye birimlerine haber vermesi sonrası ikamette çıkan yangına müdahale edildi. Çıkan yangının nedeni araştırılırken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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