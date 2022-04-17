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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0

DHA

Kırşehir Belediyespor - Eskişehirspor: 2-0


Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR,(DHA)-STAT: Ahi-Kırşehir
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Burak Gültek, Emre Doğu
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan Oğuz Özden, Tugay Adamcil, Osman Bodur, Fatih Çiplak, Zihni Temelci, Hakan Erçelik, Oktay Balcı, Sinan Özkara (Dk.64 Mustafa Kibar Çiçek), Emre Demir (Dk.80 Şenol Sürüm), Mert Ilıman (Dk.89 Mehmet Halil Daniş)
ESKİŞEHİRSPOR: Efehan Kaptan Arda Okumuş (Dk.75 Sezgin Çolpan), Tolga Yakut, Onur Arı, Muhammet Yahya Akbulut (Dk.46 Hüseyin Buğra Cesur), Hasan Ulaş Uyğur, Hasan Alp Altınoluk, Utku Kızılkaya (Dk. 46 Eray Ertorun), Bartu Göçmen, Onurhan Uyanık (Dk.69 Doğukan Ünal), Eren Altıntaş (Dk. 46 Ömer Faruk Söyler)
GOLLER: Dk. 10 Zihni Temelci, Dk. 20 Oktay Balcı (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Osman Bodur (Kırşehir Belediyespor) Tolga Yakut, Hasan Ulaş Uyğur, Bartu Göçmen (Eskişehirspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 35'inci haftasında Kırşehir Belediyespor sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Zihni Temelci ile 20'nci dakikada Oktay Balcı kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-04-17 19:38:53

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