İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de Kadir Köse (24), 2 katlı binanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Kadir Köse olduğu belirlendi. Köse, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-04-20 12:49:35



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