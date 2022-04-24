Kırşehir'de kaza: 2 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kırşehir Kayseri karayolunda seyreden E.L. idaresindeki 44 ACN 534 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden O.Y. yönetimindeki 58 ABM 298 plakalı otomobille Mucur ilçe kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.Y. ile A.Y. yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.