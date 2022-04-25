Kırşehir 55 ilden 850 güreşçiye ev sahipliği yapacak

Kırşehir; 55 ilden 850 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirilecek Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numaz Nafiz Şahin, düzenlediği basın toplantısında hakemler ve teknik heyet dahil şehirde bin 100 kişinin ağırlanacağını söyledi. Spor müsabakalarının il müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Genç Stüdyo' aracılığıyla da canlı izlenebileceğini aktaran Şahin açıklamasında; "Okul sporları 20212022 eğitim öğretim yılı faaliyet programları Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Sitil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de yapılacak. 26 Nisan tarihinde başlayacak müsabakalar için bin 100 kişinin Kırşehir'de olması beklenmekte. Bizler, sporun kalitesinin arttırılması için elimizden gelenin en iyisini yaparken alanlarında uzman sporcuları da şehrimize davet etmekteyiz. Kırşehir sportif anlamda gelişimini sürdürecek" dedi.

Müsabakalar, 26 Nisan tarihinde başlayıp 30 Nisan tarihinde sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.