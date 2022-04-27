55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı

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Kırşehir'de, 55 ilden 850 sporcunun katılım sağladığı güreş müsabakaları başladı.

20212022 EğitimÖğretim yılı faaliyetleri Yıldızlar Grekoromen ve Serbest Stil Türkiye birinciliği müsabakaları Kırşehir'de Kındam Kapalı Spor salonunda yapılıyor. Açılış seremonisi yapılan müsabakalar öncesinde konuşan il Gençlik Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, sportif faaliyetleri önemsediklerini sporcuların aynı zamanda da derslerinde gösterdikleri başarılarla örnek insanlar olacaklarını söyledi.

Hakemler ve teknik heyetler dahil olmak üzere Kırşehir'de bin 100 sporcu ağırlanırken, müsabakalar 30 Nisan tarihinde sona erecek.

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