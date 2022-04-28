Bakan Derya Yanık: “Şeyma ve Hasan’ın katilleri, eylemlerine uyan en ağır cezayı alacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Derya Yanık: “Şeyma ve Hasan’ın katilleri, eylemlerine uyan en ağır cezayı alacak”

İHA

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yanık, Şeyma ve Hasan'ın katillerinin eylemlerine uyan en ağır cezayı alacaklarını söyledi.

Bakan Derya Yanık: “Şeyma ve Hasan’ın katilleri, eylemlerine uyan en ağır cezayı alacak”

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yanık, Şeyma ve Hasan’ın katillerinin eylemlerine uyan en ağır cezayı alacaklarını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir’de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Şeyma Demir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merkeze bağlı Akçaağıl köyüne giden Bakan Yanık, “Çok üzgünüz. Ailede üzgün bizlerde çok üzgünüz. Süreci ilk andan itibaren takip ediyoruz. Kolluk güçlerimiz arama kurtarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın tamamı süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyorlar" dedi.

"Faillerin yakalanması bir nebze de olsa teselli edici"
Kırşehir’de kaybolduktan 2 gün sonra arama çalışmalarına başlanan ve 3. gün Şeyma Demir'in (18) cesedine ulaşılan olayla ilgili konuşan Bakan Yanık, “Katillerin kısa sürede yakalanmış olmaları önemli. Bizler için bir nebze de olsa teselli edici bir unsur. Bundan sonraki süreçte de eylemlerine uyan hak ettikleri biçim de en ağır cezayı benim hiç kuşkum yok. Biz, Bakanlık olarak hem davanım müdahili olarak takip edeceğiz hem de ailemize her türlü maddi manevi desteği ihtiyaçları olduğunda yerine getireceğiz" diye konuştu.

Şiddetle mücadeleyi yürütüyoruz
Şiddetle mücadelede AK Parti’nin aralıksız irade gösterdiğini belirten Bakan Yanık, "Keşke olmasaydı. Şeyma’ya ulaşabildik. Her türlü şiddetle mücadelemiz 20 senedir AK Parti olarak aralıksız ve büyük bir ısrar ve irade ile yürütüyoruz. Hiç taviz ve aralık vermeden milletimizin huzuru, güvenliği için bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Biz devlet olarak bakanlık olarak ve ilgili kurumlar olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz, yapacağız. Bu tür vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz. Yanına kar da bırakmayacağız. Devlet olarak bunun sözünü veririz. Vermekle de yükümlüyüz. Şiddetle mücadelede farkındalık diyoruz ya işte o farkındalığı doğar doğmaz evlatlarıma çevremize, insanımıza anlatarak iyi olarak iyilikle mücadele edebiliriz. Toplumsal farkındalığı anlatmamız iyiliği duyurmamız ve iyiliği özendirmemiz gerekiyor. Milletimizin saf mayasını örnek göstererek mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Taziye ziyareti sonrası konuşan Şeyma Demir’in babası Vedat Demir ise, “Bizlerin canı yandı. Başkasının canı yanmasın bunu istiyoruz” dedi.
Bakan Yanık’a taziye ziyaretinde Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Seher Ünsal eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret
55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı
YEREL HABERLER 55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları ...
Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak
Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep oluyordu
YEREL HABERLER Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep ...
İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ilgi Hirfanlı Bölgesi Ahi Evran Ramazan Kampında bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ...
Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yedi
YEREL HABERLER Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz ...
KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'Gençlerle AB Buluşmaları' adlı etkinliğe katıldı
YEREL HABERLER KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'Gençlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.