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Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu bir il” “Ahilik Teşkilatı bizler için yol gösterici"

İHA

Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu bir il” “Ahilik Teşkilatı bizler için yol gösterici"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kırşehir temaslarını huzur evinde katıldığı programla tamamladı. Bakan Yanık, Kırşehir'in gönül köprülerinin kurulduğu bir il olduğunu belirtti.
Bakan Yanık, Kırşehir'de Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek başladığı programında kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Teşkilatına geçen Yanık, İl Başkanı Seher Ünsal ve parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı. Ahi Evran Veli Türbesi'ni de ziyaret edip dua eden Bakan Yanık, çıkışta çay bahçesinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten Kızılırmak kıyısında cesedi bulunan Şeyma Demir'in, merkeze bağlı Akçaağıl köyündeki ailesini ziyaret ettikten sonra huzur evine ziyarete ve iftar programına giden Bakan Yanık, "Ramazan Bayramına yaklaşıyoruz. Hepimiz sağlık ve sıhhatle bayrama kavuşalım. Ramazan Ayının son iftarlarında birinde Kırşehir'de olmak beni mutlu etti" dedi.

“Ahilik yapılanması bizler için yol gösterici”
Kırşehir'in önemli illerden biri olduğunu belirten ve gönül köprülerinin kurulduğu bir il olduğunu anlatan Bakan Yanık, "Kırşehir, gönül dünyamızda ve toplumsal hayatımızda önemli yeri olan bir il. Bu şehirde oluşan Ahi Teşkilatı, esnafı ve tüccarı birleştiren bir yapılanmaya sahip. İnsan yaşadığı iklimin ürünüdür. Kaynaklar, 74 kuraldan bahsediyor. Ahilik kurallarının iliklerimize kadar işlediğini düşünürsek Ahilik hala bizler için yol gösterici. Devletimizin en temel felsefesi vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. AK Parti hükümetleri döneminde talep odaklı hizmetlerden arz odaklı hizmetlere geçilmiştir" diye konuştu.

"Pandemi döneminde dünyada yaşlı ölümleri arttı bizde yüzde 4.4'te kaldı"
Pandemi ile birlikte dünya genelinde yaşlı ölümlerinin artış gösterdiğini fakat Türkiye'de bu oranın artış göstermediğini aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Birçok başlıkta yürüttüğümüz sosyal hizmetlerin nüveleri Ahilik Teşkilatının fiilen üstlendiği vazifelerden biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere sorumluluk alanımıza giren her konuda canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin en temel felsefesi; kişinin, ailenin ve en nihayetinde toplumun refahını arttırmak vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Bakanlık olarak farklı hizmet modelleriyle vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. AK Parti döneminde en önemli farklardan birisi 'Talep Odaklı Hizmetlerden, Arz Odaklı' hizmetlere geçiş olmasıdır. Pandemi döneminde dünyada çok yoğun kayıplar olurken bizlerde sınırlı kaldı. İstatistikler ve araştırmalar bunu söylüyor. Dünyada pandemi döneminde yaşlı ölümleri yüzde 33 ile 82 arasında değişti. Bizde bu sayı 4.4'te kaldı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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