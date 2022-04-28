Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)

DHA

Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)


'BUGÜNKÜ SEYAHATLERDE NEŞET ERTAŞ'I DİNLİYORUZ'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevinde kalan yaşlılarla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası açıklama yapan Bakan Yanık, "Kırşehir özel bir il. Gönülden gönüle giden yolları bizlere hatırlatan gönül köprüleri kuran Neşet Ertaş'ların, Çekiç Ali'lerin, Muharrem Ertaş üstadın şehridir burası. Dünya medeniyetine armağan ettiğimiz iş ahlakını, birlikte iş yapabilme sistemini kurumsallaştıran Ahilerin Piri Ahi Evran´ın toprağıdır burası. Kırşehir´in hem gönül dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda yeri çok büyük. Bugün seyahat esnasında Neşet Ertaş'ı tabi ki çokça dinliyoruz. Hepimizin çok bildiği ve benim her duyduğumda bir kez daha çok etkilendiğim türküsü vardır. 'Cahildim dünyanın rengine kandım' Tek bir cümleyle insan olmayı, dünya hayatını, dünyada insanın varlığını bu kadar veciz, bu kadar tek başına özetleyen cümle çok azdır. Dolayısıyla böyle bir gönül ikliminden gönül dünyasından bahsediyoruz diye konuştu.
AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmalara değinen Bakan Yanık, "AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız milletimizin neye ihtiyacı varsa hangi başlıkta ne tür bir desteğe ihtiyacı varsa bunları üretmeye, sunmaya, milletimizin istifadesine arz etmeye çalıştık, çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin memnuniyeti sizlerin bu hizmetlerdeki memnuniyeti bizim nihai beklentimizdir. Tek beklentimiz sizlerin Allah razı olsun demenizdir. Büyüklerimizin tecrübesi, bilgeliği, hayatta görüp geçirdikleri bizim en büyük hazinelerimizden birisidir. Tecrübe başka türlü öğrenilmez. Tecrübeyi parayla satın alamazsınız. Tecrübeyi başka türlü kitaplardan okuyarak öğrenemezsiniz. Tecrübenin bedeli hayattır, tecrübenin bedeli bir hayatı geride bırakmış olmaktır. Sizler bu bedeli ödeyerek büyür bir tecrübeyi, büyük bir birikimi bugüne taşıyan büyüklerimizsiniz. Sizlerin birikimlerinden yararlanmak, sizlerin hayır dualarını almak bizim için en büyük ödüldür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye ve sizlerin ihtiyacı olduğu şekliyle geliştirip dönüştürüp devam ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-04-28 22:01:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu bir il” “Ahilik Teşkilatı bizler için yol gösterici"
YEREL HABERLER Bakan Yanık: "Kırşehir gönül köprülerinin kurulduğu ...
Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret
Bakan Derya Yanık: “Şeyma ve Hasan’ın katilleri, eylemlerine uyan en ağır cezayı alacak”
YEREL HABERLER Bakan Derya Yanık: “Şeyma ve Hasan’ın katilleri, ...
55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları başladı
YEREL HABERLER 55 İlden 850 sporcunun katıldığı güreş müsabakaları ...
Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak
YEREL HABERLER Çiçekdağı ilçesine yeni hükümet konağı yapılacak
Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep oluyordu
YEREL HABERLER Geri manevra yaptı, yaşlı kadının ölümüne sebep ...
İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ilgi Hirfanlı Bölgesi Ahi Evran Ramazan Kampında bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER İç Anadolu'nun denizine gençlerden yoğun ...
Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz araç kullandırmaktan ceza yedi
YEREL HABERLER Çalınan otomobili kazada hurdaya döndü, ehliyetsiz ...
KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'Gençlerle AB Buluşmaları' adlı etkinliğe katıldı
YEREL HABERLER KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'Gençlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.