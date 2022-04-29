Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

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DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kırşehir'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan'ın (3) doğum gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. 17 Nisan'da doğum günü kutlanan küçük kızın, kendisine getirilen pastadaki mumları sevinçle üflediği ve kameraya el salladığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-04-29 11:40:39



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