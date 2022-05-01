KAEÜ Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini Aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini Aldı

İHA

KAEÜ Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini Aldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında Türkiye’de yükseköğretim alanında uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında yer alaN 12 üniversiteden biri olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldı.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri ) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısı olduğunu söyledi. 2015 Yılında başlanılan çalışmaların sonuç verdiğini aktaran Karakaya, "Yükseköğretimde akreditasyon ise akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır. Üniversitemiz sürdürülen kalite çalışmalarında önemli başarılar elde etti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite çalışmalarında gösterdiği başarı ile üniversitemize “Kalite Yönetim Belgesine Sahip İlk ve Tek Devlet Üniversitesi” unvanını kazandırarak onun Türkiye Yükseköğretiminin rol modeli olmasını sağladık" dedi.

"Uluslarasılaşmada önemli adımlar atmaya devam ediyoruz"
Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayarak Türkiye Yükseköğretimine yeni bir yön çizen Kurumsal Akreditasyon Belgesinin Kırşehir'e kazandırılmasıyla ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, "Kalite sürecine 2015 yılında başladık. 7 yılda büyük ve önemli başarılar elde ettik. Üniversitelerin kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt parametresiyle 1000 puan üzerinden değerlendirildi. 5 yıl süreyle Tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip olan üniversitemizin beş yıl boyunca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzunda kaliteli üniversiteler kategorisinde yer alacak. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi eğitimde kaliteyi garantileyen bir üniversitedir. Öğrencileri hayata hazırlarken onların iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, çalışmalar ve uygulamalarla onların kaliteli bir üniversiteden mezun olmalarını istiyoruz. 5 yıl süreyle tam Kurumsal Akreditasyon Belgesine sahip Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize, farklı ülkelerde faaliyet gösteren birçok kalite ajansının da dahil olduğu uluslararası geçerliliği olan bir belge verilecek. Üniversitemiz bu belge ve projelerle uluslarasılaşmada önemli adımlar atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir Valiliği bayramda meteorolojik tahminleri paylaştı
YEREL HABERLER Kırşehir Valiliği bayramda meteorolojik tahminleri ...
Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' hatırlatması
YEREL HABERLER Vali Akın'dan bayram öncesi 'Emniyet Kemeri' ...
Ölen köpeğinin ardından hukuk mücadelesi başlattı 'Evladım' dediği köpeğine çarpıp kaçan sürücünün cezalandırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Ölen köpeğinin ardından hukuk mücadelesi ...
Gamze´nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla çıkarılan muhtar tutuklandı
YEREL HABERLER Gamze´nin maganda kurşunuyla ölümünde cezası 27 yıla ...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, YÖKAK tarafından kurumsal akredite programına alındı
YEREL HABERLER Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, YÖKAK tarafından ...
Milli Yol Parti'li Göçmen, "HDP'li vekilin önergesi de Türkiye'de derin düşünülmelidir"
YEREL HABERLER Milli Yol Parti'li Göçmen, "HDP'li vekilin önergesi ...
Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ...
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
YEREL HABERLER Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye ...
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye ...
İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı Anne 2 çocuğunu balkondan atarak alevlerden kurtardı Çocuklarını kurtaran anne yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER İkamette çıkan yangında 1 çocuk öldü, 6 kişi ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.