1 çocuğun öldü, 6 kişinin zehirlendiği yangın elektrik tesisatındaki kısa devreden çıkmış



Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan ve Kerzi Nur Kablan'ın (3) öldüğü, 6 kişinin ise dumandan zehirlendiği yangının evin salonundaki elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi.

Yangın, 2 gün önce Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katındaki evin salonunda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), Kerzi Nur (3), İbrahim (4) ve Hacı Mehmet Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kerzi Nur Kablan'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4´ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerzi Nur'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Kerzi Nur Kablan, Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada yangının evin salonunda elektrik tesisatında kısa devre oluşmasından kaynaklandığı, kabloların eriyerek salondaki eşyaları tutuşturduğu tespit edildi. Bu sırada Kerzi Nur'un da yangının çıktığı odada uyuduğu, bu nedenle alevlerden kurtulamadığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-05-01 13:05:55



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