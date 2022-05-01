Tarihi höyükteki sahra topu Ramazan ayının ve kentin sembolü

– Kırşehir’de şehir merkezinde yer alan tarihi Kalehöyük’te bulunan ve Ramazan ayında sahur ve iftarda kullanıldığı düşünülen tarihi sahra topu, kentin sembolleri arasında yer alıyor.

Kırşehir’e Kurtuluş Savaşı döneminde Almanlar tarafından hediye edildiği sanılan Kalehöyük üzerindeki top arabası, kentin önemli sembollerden birisi olarak varlığını sürdürüyor. 2012 ve 2013 yıllarında höyüğün güney ve güneydoğusunda yer alan plan karelerde yaklaşık 550 metrekarelik alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, bu çalışmalar sonucunda höyükte Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve Hellenistik dönem tabakalarının varlığı ortaya konuldu.

Sahra topunun şehrin sembollerinden birisi olduğunu ifade eden Hüdai Bora, kendisinin çocukluk dönemlerinden itibaren sahra topu sesiyle oruca niyetlendiğini ve top sesiyle orucunu açtığını söyledi. Murat Demir Kırşehir’de sahra topu atımının bir gelenek olduğunu, Ramazan ayında ezanla birlikte şehirde yaşayanların top sesi beklediğini aktarırken, Taner Soysal ise Kırşehir’de her Ramazan ayında top atılması geleneğinin olduğunu belirtti.

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