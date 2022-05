Aktaş: "Kazalarda yaşanan mal ve can kaybını en aza indirme gayretindeyiz"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ile birlikte kentteki uygulama noktalarında yapılan denetimleri yerinde inceledi.

Vatandaşlarla sohbet ederek bayramını tebrik eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, burada yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarını en aza indirmek, can ve mal kaybını da en az seviyede tutmak amacıyla gereken bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Sürücülerimizden Ramazan Bayramı boyunca yapılacak yolculuklarda hız limitine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Sürücülere kurallara uyulması, özellikle de emniyet kemeri kullanılması yönünde hatırlatmalarda bulunan Vali Akın ise, "Her bayramda yollarda yaşanan yoğunlukta trafik kurallarına uymak son derece önemlidir. Trafik kazalarının en aza indirilmesi hatta hiç kaza olmaması, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması adına denetimler yapılmaktadır. Sürücülerimizden trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.