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Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı Engelli memur, görevine dönüyor

İHA

Geçersiz engelli sağlık raporu iddiasında sonuç çıktı Engelli memur, görevine dönüyor

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce, geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilen Gökhan Özdemir hakkındaki hukuki süreç tamamlandı. İddiaya konu olan ve raporun farklı hastanelerden alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Özdemir, Yozgat İdare Mahkemesi kararıyla yeniden görevine dönebilecek.
Özdemir hakkında başlatılan yasal süreci takip eden Avukatı Ali Erdem Gündoğan, Müvekkili Gökhan Özdemir’in 2012 yılında askere gittiğini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından askere elverişli olmadığı gerekçesi ile askerliğinin sonlandırıldığını söyledi. Sonraki süreci anlatan Avukat Gündoğan, “2012 yılında Kırşehir Devlet Hastanesi kendisine sağlık kurulu raporu vermiştir. Bu raporda Gökhan Özdemir’in özürlülük oranının yüzde 14 olduğu yazılıdır. Gökhan Özdemir bu rapora itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yüzde 41 özürlü raporu almıştır. Kırşehir Devlet Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği rapora itiraz etmiştir. Bunun üzerine müvekkil Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek buradan yüzde 33 oranında özürlü raporu almıştır “dedi.

2016 yılında ataması engelli kadrosundan yapılmış
2016 yılında Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi raporuyla engelli kadrosundan işe başlayan Özdemir; Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 farklı rapor gerekçe gösterilerek geçersiz engelli sağlık raporuyla atandığı tespit edilmesi üzerine devlet memurluğundan çıkarılmıştı. 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yargılanması süren Gökhan Özdemir için Yozgat İdare Mahkemesi gerekçeli kararında ‘yapılan işlemlerde ve raporlarda hukuka uygunluk bulunmadığı’ sonucuna vararak dava konusu işleminin iptaline karar verdiğini açıkladı. Özdemir hakkında, Kırşehir, Kayseri ve Ankara’da düzenlenen 3 farklı raporun işinden ettiği Gökhan Özdemir hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan da inceleme başlatıldıktan sonra 13.03.2012 tarihinde kullandığı yüzde 41 özür oranı raporu ile Kırşehir Hüsnü Özyeğin Okulunda işe başlayan Özdemir'in işine, maarif müfettişleri incelemesi sonrası ‘memurluğa alınma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması’ hükmü ile son verilmişti.

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