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Kırşehir Esnaf Odaları Bahamettin Öztürk'e yeniden başkanlık vizesi verdi Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Kırşehir’i Ahilik ve Neşet Ertaş üzerinden tanıtma gayretindeyiz” “Bir sorunu olan varsa gelsin bana söylesin. Arkamdan konuşulanlar beni üzüyor”

İHA

Kırşehir Esnaf Odaları Bahamettin Öztürk'e yeniden başkanlık vizesi verdi Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk: “Kırşehir’i Ahilik ve Neşet Ertaş üzerinden tanıtma gayretindeyiz” “Bir sorunu olan varsa gelsin bana söylesin. Arkamdan konuşulanlar beni üzüyor”

– Kırşehir’de 2005 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevini alan Bahamettin Öztürk, bugün yapılan genel kurulla delegelerin tamamının desteğini alarak yeniden oda başkanı oldu. Öztürk, kentte en uzun süre başkanlık görevi alan isim oldu.
Esnaf Odaları Birliği de dahil olmak üzere şehirde sivil toplum kuruluşları arasında 5. dönemi ile en uzun süre başkanlık görevi için vize alan Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşmasında; Kırşehir’i Ahilik ve Neşet Ertaş üzerinden tanıtma gayretinde olduklarını söyledi. Öztürk, “Türkiye’de nasıl Ankara başkent ise ahiliğin merkezi de, baş şehri de Kırşehir'dir. Bu durumu 81 ile tek tek anlattık. Daha önce sorduklarında Kırşehir’in adı bilinmezken, şimdi bilmeyen ve tanımayan yok. Şehrimizi ahilik ve Neşet Ertaş üzerinden en iyi şekilde tanıtıyoruz” dedi.

"Hasımlık bitti, elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız"
Kırşehir’de; Esnaf Odaları Birliği Oda Başkanlığı seçimleri sonrasında birlik yönetiminin ‘Hasımlığı’ ortadan kaldırdığını aktaran Öztürk, “Bütün oda başkanlarımızla birlikteyiz. Mutlaka eksilerimiz var. Zaman içerisinde hasım olduğumuz oda başkanlarımız da oldu. Artık hasımlık kalmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde daha evvel taşın altına elimizi koyuyorduk. Şimdi kafamızı taşın altına koymamız lazım. Şehrimizin ve ülkemizin birlikteliğe ihtiyacı var. Bizler, Kırşehir esnafı için çalışmaktayız” diye konuştu.
Öztürk, yapılan genel kurulla birlikte 4 yıllığına daha görev aldı. 18 meslek odasından teşekkül eden Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği seçimlerine Bahamettin Öztürk tek listeyle girdi. Seçimlerde 136 delege oy kullandı. Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da divan başkanı olarak görev yaptı. Öztürk ayrıca, 1996 yılından bu yana Kırşehir Terziler, Konfeksiyoncular ve Kunduracılar Odası Başkanlığını, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde 1996 yılından itibaren başkanvekilliği, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmekte.

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