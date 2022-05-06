Kırşehir'de 2 gündür kayıptı, evine 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Refik Bıyık, evine 30 kilometre uzaklıkta ekipler tarafından bulundu.
Refik Bıyık, 4 Mayıs'ta çıktığı evine uzun süre dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevredekilerin ihbarıyla Bıyık'ın Toklumen köyü taraflarında olduğu tespit edildi. Ekipler, gittikleri bölgede, eve 30 kilometre uzaklıkta Bıyık'ı buldu. Bıyık, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Refik Bıyık'ın 30 kilometrelik yolu yürüyerek gittiğini söylediği, Toklumen köyünde ısınmak için de geceyi ateş yakıp geçirdiği öğrenildi. Bıyık, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir / Kaman Fahrettin TOKER
2022-05-06 14:37:40
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