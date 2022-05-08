Yetiştirdiği öğrencilerin 'Nurten annesi' oldu Emekli Öğretmen Nurten Büyüksaraçoğlu: “Anneler Günü’nde öğrencilerim mesaja boğuyor”

– Kırşehir’de 25 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nurten Büyüksaraçoğlu, Anneler Günü’nde öğrencilerinin mesajları, anıları ve fotoğraflarıyla yaşıyor.

Kırşehir Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1970 yılında ilk görev yeri olan Mucur ilçesi Budak köyüne atanan Nurten Saraçoğlu, mesleğine başladığı gün öğrencileri ile çektirdiği fotoğraf ile emekli olduğu gün öğrencileriyle çektirdiği fotoğrafları hala saklıyor. Saraçoğlu, kendi çocukları ve torunlarının yanı sıra öğrencilerinin de annesi olma özelliğinin saygı, sevgi ve merhamet duygusundan kaynaklı olduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra da öğrencilerinden kopamadığını ve çocukların eğitim faaliyetleri için Yardım Sevenler Derneği'ne girdiğini anlatan Saraçoğlu, “Binlerce öğrenciye hem annelik yaptım hem öğretmenlik yaptım. Pek çok öğrenci yetiştirdim. Onların da sevdiği bir anne ve öğretmen oldum” dedi.



Enerjisini hiç yitirmedi

Yaşam ve eğitim enerjisini emekli olduktan sonra da yitirmediğini belirten Saraçoğlu, “Yardım Sevenler Derneği ile 45 öğrenciye burs imkanı sunuyoruz. Bu süreç beni mutlu ediyor. Öğrencilerimi de kendi çocuklarımdan ayrı tutmadım. İnsanlığa sevgi ve saygıyı aşılarsak çocuklarımızı o zaman eğitmiş oluruz. Günümüzün en büyük sorunu olan internet bağımlılığından da çocuklarımızı ilgi, sevgi ve şefkatle kurtarabiliriz” diye konuştu.

Saraçoğlu, mesleğine başladığı öğrencileri ve emekli olduğu öğrencileri ile sosyal medya platformları üzerinden de görüşüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.