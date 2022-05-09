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Şehit Aileleri Derneği Kırşehirli şehitlerin ailelerine 5 yılda 5. projeyi hazırladı Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan: “Ailelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz”

İHA

Şehit Aileleri Derneği Kırşehirli şehitlerin ailelerine 5 yılda 5. projeyi hazırladı Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan: “Ailelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz”

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleri için 5 yılda 5. projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kırşehir’de 2017 yılında Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlık görevine getirilen Mutlu Kılıçaslan; görevinin 5. yılında şehirde bulunan şehit aileleri için 5. projesini tanıttı. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Kılıçaslan; “Sevgiyle kucaklayıp, minnet ve özlemle şehitlerimize vefa için yönetim kurulumuz ve proje ekibimizle proje üretmeye devam ediyoruz” dedi. ‘Acılarımızı kaynaşarak ve proje üreterek hafifletiyoruz’ diyen Kılıçaslan açıklamasında; “Hiç kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakar. Bizler, o ateşin düştüğü evlerde hala aynı acıyla yanan şehit aileleriyiz. Bu acıyı her zaman yüreğinde taşıyan bir şehit kardeşi olarak yönetim kurulum ile birlikte mukaddes şehit ailelerimizin yanında her zaman layıkıyla durmak için çabaladık. Faaliyete döktüğümüz projelerimiz, aziz Türk milleti için canından geçen şehitlerimizin emaneti ailelerine manevi desteğimizin bir göstergesidir. Şehit ailelerimizi bir araya getirdiğimiz etkinliklerimizle yüreklerinde hiç sönmeyen ateşe bir nebze de olsa su serpmek, birlik ve beraberliği sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

5 yılda 5 proje hayata geçirdiler
Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından; ‘Unutulmayacak Vatan Evlatları’, ‘Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’, ‘Şehit Aileleri ve Gönüllüler’, ‘Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar’ adlarıyla 4 proje yapıldı. 'Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri' isimli 5. proje ise 9 Mayıs ve 28 Ekim tarihleri arasında hayata geçecek. Proje ile şehit aileleri Bocce Eğitimi, Ahi Evran Motivasyon Kampı, Sergi Organizasyonu, Şehide Vefa Gecesi, Güneydoğu Kültür Gezisi ve Gönüllülük Faaliyetlerinde bulunacak.

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