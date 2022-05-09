AK Parti Kırşehir Teşkilatı ’A Takımı’nda değişime gitti AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Görevi devreden arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim"

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, yürütme kurulunda değişime gitti.

Kırşehir Teşkilatında 'A Takımı' olarak adlandırılan yürütme kurulu değişikliği toplantısı MYK Üyesi Halise Çiftçi'nin de katıldığı toplantı ile belirlendi. İl Başkanı Seher Ünsal, yürütme kurulu değişikliğini bir bayrak değişimi olarak adlandırdı. Ünsal, "AK Parti'de görev almak ve insanımızın geleceği için her kademede görev yapmak bir onurdur. Görevlerini devreden arkadaşlarıma gösterdikleri emekleri için teşekkür ediyorum. Görevlendirilen arkadaşlarıma da başarılar dilerim"dedi. İl Başkanı Seher Ünsal'ın tasarrufunda gerçekleşen değişim ise şöyle;

Teşkilat Başkanı Kenan Yanık, Seçim İşleri Başkanı Burhan Yıldız, Yerel Yönetimler Başkanı Hidayet Kaya, İnsan Hakları Başkanı Gamze Öcbe, Ekonomi İşleri Başkanı Bekir Uğurcalı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.