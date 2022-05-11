Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, şehirde göreve Vali olarak atandığı günden itibaren düzenli olarak yaptığı 'Halk Günü' toplantısını düzenledi.



Vatandaşların taleplerinin dinlendiği toplantıya başkanlık eden Vali Akın, vatandaş tarafından yapılan müracaatların çözüme kavuşması için gerekli talimatları verdi. Her ay düzenlenen toplantıya Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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