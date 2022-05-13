Başkan Yavuz 'Hemşireler Haftası'nı kutladı

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz; 'Hemşireler Haftası' nedeniyle yaptığı açıklamasında sağlık sektöründe çalışan insanlarda yorgunluk ve mutsuzluğun hakim olduğunu söyledi.

Yavuz açıklamasında; "Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutlar meslek hayatlarında başarılar dilerim. Kırşehir'de, sağlık sisteminde doktorlar başta olmak üzere bir çok branşta olduğu gibi hemşirelik görevini icra eden arkadaşlarımızda da bir yılgınlık, yorgunluk, mutsuzluk hakim" dedi. Yavuz; yorgunluk ve yılgınlığın nedenini ise yaşanan 'hasta yoğunluğu' olarak açıkladı.

Başkan Yavuz; yaşanan sorunların sistem içerisinde çözüme kavuşmasını temenni etti.

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