Vali Akın, Kırşehir'de veda ziyaretlerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, Kırşehir'de veda ziyaretlerine başladı

İHA

Vali Akın, Kırşehir'de veda ziyaretlerine başladı

Yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Kırşehir Valisi İbrahim Akın veda ziyaretlerinde bulunuyor.
Veda ziyaretleri çerçevesinde Kırşehir Belediyesini ziyaret eden Vali Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ve başkan yardımcıları ile bir süre sohbet etti. Belediye ziyareti ardından Vali Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yardagül ve Baro Başkanı Av. Onur Çanta’ya veda ziyaretinde bulundu. Programını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen’i ziyaret ederek sürdüren Vali Akın, kurum çalışanları ile de vedalaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan çocuklara trafik eğitimi
Başkan Yavuz 'Hemşireler Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Yavuz 'Hemşireler Haftası'nı kutladı
Kız arkadaşından ayrıldığını iddia eden şahıs Tabiat Parkına zarar verdi
YEREL HABERLER Kız arkadaşından ayrıldığını iddia eden şahıs Tabiat ...
Vali Akın, "Engelli vatandaşları yaşam standartlarını yükseltmeliyiz"
YEREL HABERLER Vali Akın, "Engelli vatandaşları yaşam standartlarını ...
Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı
YEREL HABERLER Esnaf Odaları Birlik Başkanı Öztürk, mazbatasını aldı
Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı dinledi
YEREL HABERLER Vali Akın, 'Halk Günü' Toplantısında vatandaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.