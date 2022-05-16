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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, Kırşehir'e veda etti

İHA

Vali Akın, Kırşehir'e veda etti

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanan Vali İbrahim Akın Kırşehir'e veda etti.
Şehre veda eden Vali Akın yayınladığı mesajında; "18 Mayıs 2018 tarihinde atandığım ve 4 yıldır hizmet etmekten onur duyduğum Kırşehir Valiliği görevimden ve değerli Kırşehirlilerden İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Ahi Evranı Veli’nin, Hacı Bektaşı Veli’nin, Âşık Paşa’nın, Cacabey’in, Şeyh Edebali’nin, Yunus Emre’nin memleketi, Türk kültür ve medeniyetinin hamurunun yoğrulduğu Kırşehir ilinde görev yapmanın ve değerli Kırşehirlilere hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Gönül insanlarının şehri Kırşehir’e atandığım ilk günden itibaren halkımızın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştım. Ben de tarih ve kültür şehri, ozanlar diyarı kadim Kırşehir’i kendi memleketim, kadirşinas Kırşehirlileri de her zaman hemşehrilerim olarak gördüm. Aramızda oluşan bu gönül köprüsünün bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.
Görev süresince koronavirüs hassasiyetini gerektiği gibi gösterdiğini aktaran Vali Akın, "Görevde bulunduğum 4 yıl içerisinde Kırşehir’in her alanda daha da gelişip kalkınması, ilimizde asayiş ve güven ortamının sağlanması, kamusal hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın refah ve huzur içinde yaşaması için arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştık. Üstlendiğimiz görev ve sorumlulukları yerine getirirken bütün dinamikleri ile birlikte hareket etmeye ve her zaman istişare içinde olmaya özen gösterdik. Nitekim devletimizden aldığımız ödeneklerle Kırşehir’in sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kalkınması, modern ve gelişmiş bir çehreye kavuşması için çalışmalar yürüttük. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden vatandaşlarımızı korumak amacıyla devletimizin aldığı tedbirlerin ilimizde uygulanması noktasında gereken her türlü çaba ve hassasiyeti gösterdik" ifadelerini kullandı.

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