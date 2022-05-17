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Mucur ilçesinde 'Flamingo ve Köme Şenliği' hazırlıkları başladı Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: "Kırşehirlilerin unutulmaz anlarında Köme Şenlikleri var"

İHA

Mucur ilçesinde 'Flamingo ve Köme Şenliği' hazırlıkları başladı Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: "Kırşehirlilerin unutulmaz anlarında Köme Şenlikleri var"

Kırşehir'in Mucur ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 'Flamingo ve Köme Şenlikleri' hazırlıklarına başladı.

İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucur ilçesinin Kırşehir'de oluşturduğu etki ve ağırlığın Temmuz ayı sonunda yapılması planlanan Flamingo ve Köme şenlikleriyle zirveye ulaşacağını söyledi. Şenliklerin her yıl bir önceki yıla oranla daha etkili şekilde yapıldığını anlatan Belediye Başkanı Yılmaz, "Kırşehir'de düzenlediğimiz ve düzenlemeyi planladığımız etkinlikle il merkezi ve 6 ilçeden halkın geniş katılım göstereceği bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız, Kırşehir'in değerlerini gün yüzüne çıkarırken halkımıza da unutulması mümkün olmayan anılar bırakmak" dedi. Mahalli ve ulusal sanatçıların da yer alacağı konser organizasyonlarıyla katılımcıların hem yöresel müzik kültürünü hem de ulusal ve farklı yörelerin kültürleriyle etkileşim halinde olacaklarını söyleyen Yılmaz, "İlçemizin gelişimi noktasında çalışmalarımızı Mucur Belediyesi olarak yürütmekteyiz. Göreve geldikten sonra ilçemizde ciddi eksiklik olan belediye hizmet binamızı yaptık ve halkın hizmetine sunduk. İlçemiz belediye binasıyla farklı bir görünüme kavuştu. Sözleşme fiyatı 4 milyon 954 bin lira olan binamız bitti ve halkımız daha kaliteli ortamda belediye hizmetlerini almaya başladı. İlçe genelinde 2 yeni ekmek fırını makinası alımı yaparak daha kaliteli ve vatandaşımıza daha ucuz ekmek üretimini başlattık. İmar planında değişime gittik. Çöp toplama aracı, zabıta aracı, harfiyat kamyonu, kilit parke yapımları, yeni sondaj ve su deposu , millet bahçesi gibi hizmetleri halkımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

Altyapı yenilemesi ve TOKİ konutlarıyla ilçede görünüm değişti
İlçede başlatılan altyapı çalışmaları ve TOKİ konutları yapım işleriyle ilçenin çehresinin de değiştiğini aktaran Belediye Başkanı Yılmaz, "Mucur Belediyesinden 40 yıl önceden yapılmış olan pis su, temiz su ve yağmur suyu kanallarının eskimesinden kaynaklı sürekli arızalar meydana gelmekteydi. İçme suyunda ise kayıp ve kaçak yüzde 70 gibi bir rakama ulaşmıştı. Biz görevi devraldıktan sonra AK Parti belediyecilik anlayışını ortaya koyarak yaklaşık 158 milyon bedelli yenileme çalışmalarını başlattık. TOKİ konutları yapım işi ile de 253 konut 4 dükkan ve 1 cami yapım işi için belediye tarafından arsa tahsisi yapıldı. İlçemiz için dedikodudan uzak kalarak işimizi yapıp halkımızın refahını arttırma gayretiyle belediye çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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