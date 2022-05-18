Gençlik Şöleninde gençlere engel

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Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarı içerisinde düzenlenen gençlik şöleninde gençler bariyer engeli ile karşılaştı.



Grup RockA konserini izlemeye gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, konser alanına bariyerle çevrilmiş alandan geçti. Sanatçılarla aralarında oluşan mesafe karşısında da şaşkın kalan gençler, oluşan mesafe karşısında tepki gösterdi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi etrafında yer alan çimler üzerinde yer alan boş alanlara oturan gençler, bir süre konseri izledi.

Konsere gelen gençlerde, belediye tarafından yapılan bariyeler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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