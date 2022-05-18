– MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, "Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi’ dahilinde Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) büyüme kaydettiğini ve 19 ruhsatı alınmış fabrika çalışmasının olduğunu söyledi.

Öz, “OSB’de 19 adet ruhsatı alınmış inşaatı 2022 yılı içerisinde tamamlanacak fabrika çalışmaları devam etmekte. 6 fabrikanınsa ruhsat aşaması sürüyor. MÜSİAD Kırşehir’deki yatırım hareketliliğinin içerisinde yerini aldı" dedi.



"Anadolu'da yatırım üretim hareketliliği var"

MÜSİAD Genel Merkezi tarafından başlatılan yatırım hamlesi programında Kırşehir olarak iş insanlarının yerini aldığını söyleyen Öz, “Mevcut yerleri olan iş insanları yatırımlarınızı başka yatırımlarla taçlandırıp ülkemizin üretim ve istihdamına katkı sunun üretici toplum olmak tüketmek demekte değildir. Devletimizle eşgüdümlü şekilde üreterek istihdam sağlayıp enflasyonunda üzerine giderek ithalat ve ihracatımızın arttığı günleri de göreceğiz" dedi.

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