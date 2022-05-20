Kırşehir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya hizmet verdi

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 1 yılda 2 bin 354 hastaya baktı, 40 bin 134 kişiye ise tedavi seansı uyguladı.

4 kat ve 150 yatak tam kapasiteyle çalışmaya devam eden hastane Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bölgeye hizmet veriyor. Kırşehir Merkez ve ilçelerinin yanı sıra Ortaköy, Sarıyahşi, Yerköy, Hacıbektaş, Avanos ve Gülşehir ilçelerine hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde toplamda 2 bin 354 hastaya tedavi uyguladık" dedi. 40 bin kişiye tedavi hizmeti uygulanan hastanede ayrıca akapunktur tedavisinin de uygulandığını belirten Güneş, "Hastalarımızdan 5 bin 2 kişiye A grubu, bin 8 kişiye B grubu, 13 bin 702 kişiye C grubu, 20 bin 422 kişiye ise D grubu olmak üzere toplamda 40 bin 134 tedavi seansı uygulanmıştır. Alanında uzman hekim ve fizyoterapistleriyle tedavi uygulanırken bu tedavi içinde içerisinde tedavi alanları, pandeminin normalleşmesinin ardından yüzme havuzları, özel banyolar, sauna ve hasta odalarıyla hizmet verecek" diye konuştu.

Hastanede ayrıca kupa, hacamat, ozon tedavisi, sülük ve akapuntur tedavisi de uygulanıyor.

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