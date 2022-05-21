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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kentin sorunları 'Helebiş' gecesinde çözülüyor

İHA

Kentin sorunları 'Helebiş' gecesinde çözülüyor

Kırşehir’de geleneksel hale getirilen Helebis (sohbet) Gecesi’ne katılan protokol hem eğleniyor hem de kentin sorunlarını masaya yatırıyor.
Kırşehir'de belirli zamanlarda düzenlenen Helebiş Gecesi, protokolünde katılımı ile yapılıyor. Kentin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği, eğlencelerin düzenlendiği gecede, şehrin sorunları da masaya yatırılıyor. Geceye katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "Çocukluk dönemlerinde Helebis Gecesi muhabbetleri açılırdı. Çocukluk dönemlerimde hafızamda kalan en önemli şey muhabbetin ve kültürün yansımasıdır. Kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. İnşallah, bizlerin de çocukları bu geleneğimizi yansıtır. Kimseye küsmek gibi lüksümüz yok. Siyaset yapıyoruz fakat kimseye de hizmetlerimiz noktasında siyaset yapmadık. Küslük ve kırgınlığımız söz konusu değil " dedi.

Helebiş nedir?
Helebiş toplantıları olarak bilinen ve Kırşehir’de bir kültürün devamlılığını sağlaması adına yapılan organizasyonlarda, Helebişçiler olarak tanımlanan 20 kişilik gruplar önceden belirlenen bir tarihte bir araya geliyor ve bir başkan seçiyor. Kırşehirli ozan Şemsi Yastıman ise uzun yıllar boyunca toplantılara başkanlık etmesiyle de tanınıyor. Kırşehir’de toplantı olarak başlayan organizasyonlar zamanlar yerini eğlence geleneğine dönüştürürken İstanbul ve Ankara’da da geleneksel toplantı ve eğlenceler düzenleniyor. Gece boyunca misafirlere; mantı, yufka ekmek, köftür, çökelek peyniri, pürçüklü (havuç), su böreği, ayva boranı, ayva tatlısı, sızgıt, çirleme, kedi batmaz ve höşmerim ikramında bulunuluyor.

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