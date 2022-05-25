Kırşehir'de engelli vatandaşlara 82 akülü ve 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı Ülkü Ocakları Başkanı Nurullah Yağmur: "Yaptığımız davranış STK'lara örnek olmalı"

Kırşehir'de Türk İslam Kültür Vakfı ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte verilen 82 akülü ve 65 tekerlekli sandalye, engelli vatandaşların yüzünü güldürdü.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Ülkü Ocakları Kırşehir Şube Başkanı Nurullah Yağmur, 'Engelleri Kaldırıyoruz' projesinden dolayı mutluluk duyduğunu aktardı. Yağmur, "Bizler bugün sevinçli bir güne uyanmayı bekledik. 5 vatan evladının üzücü haberi yüreklerimizi dağladı, fakat sorumluluk projemizi de hayata geçirmek zorundaydık. Ülkücüler olarak toplumda örnek bireyler olmanın yanı sıra Ülkü Ocakları olarak da diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak gibi bir vizyonumuz bulunmaktadır" diye konuştu.

Yeni tekerlekli ve akülü engelli araçlarına kavuşan vatandaşlar ise yapılan organizasyondan mutlu olduklarını belirtti. Programda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya'ya Özbağ Belde Belediye Başkanı Rasim Arazay ve Ülkü Ocakları Başkanı tarafından hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.