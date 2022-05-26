KOP’tan çiftçilere hibe desteği

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilen 3 proje karşılığında Kırşehir'de, çiftçilere 4 milyon 584 bin TL hibe desteği sağlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce hazırlanan ‘Kırşehir’de KOP İle Seracılık Yaygınlaşıyor’, ‘KOP İle Sürü Yöneticilerine Destek Oluyoruz’ ve ‘Soya ile Silaj Kalitesini Artırıyoruz’ isimli çiftçilere yönelik 3 proje KOP İdaresi Başkanlığınca kabul edildi. Kabul edilen projelerle Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından şehirde çiftçilere 4 milyon 584 bin TL hibe desteği sağlanacak. Kabul edilen projelerle, Kırşehir genelinde örtü altı tarımı ve sebze üretimini yaygınlaştırılarak üreticilerie alternatif üretim modellerini sunmak ve küçükbaş hayvancılığın şehir genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynakları ile çiftçilerin gelir ve refah seviyesi yükseltilerek istihdama katkıda bulunulması bekleniyor.

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