KAEÜ 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAEÜ 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katıldı

İHA

KAEÜ 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarına katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) “4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nda stant açtı.
ATO Congresium'da yapılan fuara Üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ile akademik ve idari personel katıldı. KAEÜ, verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak ve teknolojik ürünlerin kitlelere sergilenmesi, ulaştırılması ve verimliliğin hat safhaya çıkarılması amacıyla üretilen ürünlerin sergilendiği “Gelecek İçin Teknolojiler” temasıyla gerçekleştirilen fuarda yer aldı. Pilot üniversite proje ürünlerinden Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM), Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Araştırma Uygulama Merkezi (GETAM) ve Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyonu Merkezi (SAUTER) başlıklı üç pilot sağlık projesinin yanı sıra ArGe serada ürettiği ürünlerin özelliklerini, yetişme şartlarını ve topraksız tarımın niteliklerini fuarı ziyarete gelen bilim severlerle paylaşıldı.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, AYDEP, BKYS, TAUM ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği birimleri temsilcileri de yaptıkları çalışmaları fuarda anlattı. Fuarda, Ahilikle ilgili sempozyumlarda sunulan ve kitap haline getirilen dönemsel seri kitaplar fuara katılan kitapseverlere hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KOP’tan çiftçilere hibe desteği
YEREL HABERLER KOP’tan çiftçilere hibe desteği
Kırşehir'de engelli vatandaşlara 82 akülü ve 65 tekerlekli sandalye dağıtıldı Ülkü Ocakları Başkanı Nurullah Yağmur: "Yaptığımız davranış STK'lara örnek olmalı"
YEREL HABERLER Kırşehir'de engelli vatandaşlara 82 akülü ve 65 ...
Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmak isteyen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık ...
Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç diyalog ortaya çıktı
YEREL HABERLER Belediye personeli ses kaydını açık unutunca ilginç ...
Yazıcıoğlu'nun helikopterinin bakımları yapılmamış Milli Yol Partili Çayır: "Yazıcıoğlu'nun helikopter bakımları yapılmamış" "Helikopter teknisyeni mahkemede itiraf etti"
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu'nun helikopterinin bakımları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.