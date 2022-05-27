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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Türkiye'de, darbeler ile hukuk askıya alınmak istendi"

İHA

AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Türkiye'de, darbeler ile hukuk askıya alınmak istendi"

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde yapılan basın açıklamasıyla Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu ve geçmişte darbelerle hukukun engellenmek istendiğini açıkladı.
Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletimiz, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçmiş ve bu günlere gelmiştir. Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir" dedi. Türkiye'nin bir çok kez darbelere maruz kaldığını belirten İl Başkanı Ünsal; "Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşımışlardır" diye konuştu.

Vesayet Odakları 15 Temmuz'da yeniden ortaya çıktı
Vesayet odaklarının varlığını sürdürmek için 15 Temmuz'da yeniden ortaya çıktığını anlatan İl Başkanı Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacı ile milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassı Ada, ismi değiştirilerek “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir."

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