Kayıp Hasan, Kızılırmak'ta helikopterle aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Hasan, Kızılırmak'ta helikopterle aranıyor

İHA

Kayıp Hasan, Kızılırmak'ta helikopterle aranıyor

Kırşehir’de, geçtiğimiz Mart ayında öldürüldükten sonra cesedi Kızılırmak’a atılan ve henüz bulunamayan Hasan Aydoğan’ı arama çalışmalarına ikinci kez helikopter desteği veriliyor.
Geçtiğimiz Mart ayında kaybolan ve cesedine henüz ulaşılamayan Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp genç Hasan Aydoğan’ı bulmak için Kızılırmak’ta devam eden arama çalışmalarına helikopter desteği ikinci kez sağlandı. Jandarma Genel Komutanlığınca görevlendirilen helikopter desteğinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da arama çalışmalarına helikopter desteği verildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı helikopter Vali Hüdayar Mete Buhara ve yetkililerle birlikte havalandı. Aydoğan’ı arama çalışması kaybolduğu Kızılırmak koyu üzerinde başlatıldı. Alçak uçuşun yapıldığı bölgede suyun debisi düşürülmüştü. Kızılırmak koyunun yanı sıra Hirfanlı bölgesi, dağ yamaçları ve mesire alanlarda da helikopterle tarama yapıldı. AFAD, UMKE, Jandarma ve Polis Sualtı Ekiplerince devam eden arama çalışmalarında su altı dedektörleri, polis ceset arama köpekleri ve çevre illerden gelen ekiplerin desteği sürdürülüyor.
Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir(18), Kırşehir’de, Ağbayır mevkiinde 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulunduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonrası Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan 2 kişi gözaltına alınıp cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı. Kayıp ihbarından 3 gün sonra ise Şeyma Demir'in cansız bedenine ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' gecesi düzenledi
YEREL HABERLER Milli Yol Partisi Kırşehir Teşkilatı 'Ahde Vefa' ...
Cacabey Medresesinde restorasyon çalışmaları başladı Medreseyi yağıştan koruyan ve uzun yıllardır kalan üst örtü kaldırıldı
YEREL HABERLER Cacabey Medresesinde restorasyon çalışmaları ...
Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama
YEREL HABERLER Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama
MÜSİAD Kırşehir 'Dost Meclisi'ne AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli konuk oldu
YEREL HABERLER MÜSİAD Kırşehir 'Dost Meclisi'ne AK Parti Kırşehir ...
Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Türkiye ne zaman bir adım ileri gitse içerideki hainler ve dışarıdaki işbirlikçileri ortaya çıkıyor"
YEREL HABERLER Milli Yol Partisi GİK Üyesi Göçmen: "Türkiye ne zaman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.