Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı

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Kırşehir'de bataklığı saplanan 2 inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölhisar Mahallesi'nde besicilik yapan Aydın Karakuş, hayvanlarını otlaması için serbest bıraktı. Daha önceden mandıra atık deposu olarak kullanılan ve bataklığa dönüşen alana 2 inek düştü. Çevrede bulunanların da destekleriyle kurtarılamayan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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