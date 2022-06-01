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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlenene gram altın

İHA

Evlenene gram altın

– Kırşehir’de, yaz mevsimi ile birlikte düğün salonu işletmecisi düğünlere teşvik için evlenecek çiftlere gram altın hediye takıyor.
Şehirde düğün salonu işletmeciliği yapan Yavuz Kılıç, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan desteklemek için gram altın hediyesi kampanyası başlattı. Düğün salonunda yapılan düğün organizasyonlarında çiftlere gram altın hediye takacağını belirten Kılıç, dünyada yaşanan sıkıntının Türkiye’yi de etkilediğini, evlenecek çiftlere katkı sunmak için salon fiyatlarını 2021 yılına sabitlediğini ve düğün yapan çiftlere de altın hediyesi olacağını söyledi.
Kendi salonunda düğünlerini yapmayı tercih eden gençlere destek amaçlı kampanya başlattığını aktaran Kılıç, “Düğün salonu olarak hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda toplantı ve doğum günü, nişan, sünnet gibi organizasyonlara da açığız” dedi.

Ahi dayanışması ile destekleme kararı aldı
Düğün yapmanın yaşadığımız süreçte pahalıya mal olmasının yanında çiftlerin de desteklenmesi gerektiğini anlatan Kılıç, "Yaşanan ekonomik buhran nasıl dünyayı etkisi altına almışsa Türkiye’yi de etkiledi. Ahi Esnafı olarak genç çiftlere kendimizce bir katkıda bulunmak istedik. Fiyatlarımızı 2021 yılına sabitledik. Evlenecek çiftler, mobilya, gelinlik, damatlık derken ciddi zorluklar yaşıyor. Bende kendi kararımca destek vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Kuyumcular, altın alımlarında kredi artırımı bekliyor
İç Anadolu Bölgesinde düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcuların da talebi altın alımlarında kredi artırımı yönünde oldu. Şehirde kuyumcu işletmeni Ahmet Durukan, evlenecek çiftlerin uzun süre hayalini kurduğu düğünlerinde şu anki engelin altın alımı olduğunu belirtti. Durukan, "Evlenecek çiftler sıkıntı içerisine girdi. Alacakları her malzeme pahalı. Kuyumcuya gidip altın almak biraz lüks oldu. Bir çiftin en büyük sorunu altın alamamak olacak. Kuyumcuların devletten istediği şey ise kuyumculara altın alımlarında taksit oranı artırımının yapılması. Bir baba şartlar zorlaşmadan önce çocuğuna 10 altın takıyordu. Bugün ise 20 gram bilezik 19 bin lira. Evlenecek çiftlere yarımlık, bilezik, çeyrek altın takılamıyor. Devletten kuyumcu olarak destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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