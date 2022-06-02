Kırşehir'de, Aşıkpaşa Tabiat Parkı odak noktası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de, Aşıkpaşa Tabiat Parkı odak noktası oldu

İHA

Kırşehir'de, Aşıkpaşa Tabiat Parkı odak noktası oldu

Kırşehir'de yer alan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla şehirde odak noktası oldu.
Ankara Kayseri karayolu üzerinde yer alan ve doğa severlerin akın ettiği Aşıkpaşa Tabiat Parkı, sunduğu müze hizmetiyle de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın bulunduğu Alan İranTuran (IranoTuranian) fitocoğrafya bölgesi içerisinde step ekosistemi tiplemesine sahip olma özelliği ile eski adı Yüzüncü Yıl Çamlık Ormanı olarak bilinen alanı kapsıyor. Bölge farklı bitki türlerine de yaptığı ev sahipliği ile biliniyor. Artemisia fragrans (yavşan otu) önde gelen tür olarak ziyaretçilerin karşısına çıkarken Achillea santolina, Euphorbia tinctoria, Globularia orientalis ve dikenli Astragalus türleri de park alanında bulunabiliyor.
Okullardan öğrencilerin kır gezisi dahilinde yaptıkları etkinliklerde Tabiat Müzesi ilgi odağı oldu. Öğrencilere hayvanların yaşadıkları ekosistemde kır yürüyüşü sonrası müze görevlileri tarafından anlatılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Dündar’ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi
YEREL HABERLER Şehit Dündar’ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Film için hiçbirimizin rızası yok
YEREL HABERLER Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Film için ...
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abimin kabul etmediği filmi biz de istemiyoruz"
YEREL HABERLER Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abimin ...
Evlenene gram altın
YEREL HABERLER Evlenene gram altın
Nehirde kız arkadaşının cansız bedeni bulunan Hasan, 69 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Nehirde kız arkadaşının cansız bedeni bulunan Hasan, ...
Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de bataklığa saplanan 2 inek kurtarıldı
KÖY-DES Toplantısı Yapıldı
YEREL HABERLER KÖY-DES Toplantısı Yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.