Kırşehir TEM Polisinden ankesör telefon operasyonu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2'si muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Aktif görevde olan muvazzaf asker K.J. Hakkari'de, muvazzaf asker M.G. Hatay'da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ve sivil vatandaş G.A. ise Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 farklı dijital doküman da ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adli mercilere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.