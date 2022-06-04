Kırşehir'de NizamI Alem Ocakları Şubesi açıldı. Kırşehir NizamI Alem Ocakları İl Başkanlığı görevine ise Zafer Ateş atandı.

Kırşehir'de ocak teşkilatının kurulması ve faaliyetleri hakkında düzenlenen toplantıda bilgi veren Ateş; "Yaklaşık on yıldır bu hareketin içinde gençlik faaliyetlerinde bulunmaktayım. Bu müstesna davanın bir neferi olmaktan dün olduğu gibi bugün de gurur duyuyorum. 3 yıldır Milli Yol Hareketi ile şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun yarım kalan hayallerini hayata geçirmek adına adım adım, il il, cemiyet cemiyet dağılıp davasını anlatan şehit liderimizin yolunda ara vermeden çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. 1 Ekim 1992 yılında kurulan ve Türkiye siyasetinde faal olarak faaliyet yürüten NizamI Alem Ocaklarının eğitim ve yardımlaşma faaliyetini aralıksız sürdüreceğini anlatan Ateş açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Türk İslam Birliğini şiar edinmiş toplumsal ve sosyal faaliyetler yürüten etnik köken ayırt etmeksizin vatanına, bayrağına bağlı kimselere kucak açmış bir vakıftır. Bu noktada bizlerde her türlü faaliyeti ilim, irfan yolunda yaparak geleceğimizin neferi gençlerimize katkı da bulunacağız."

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