Jandarma ekipleri, öğrencilerle çevre bilinci için fidan dikti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri, öğrencilerle çevre bilinci için fidan dikti

İHA

Kırşehir İ Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre koruma haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere fidan hediye etti.

Jandarma ekipleri, öğrencilerle çevre bilinci için fidan dikti

Kırşehir İ Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre koruma haftası nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere fidan hediye etti.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından çevre koruma haftası etkinlikleri içerisinde Kaman Kargın Yenice Köyü Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle ‘Geleceği Sen Çiz’ adlı duvar boyama çalışması yapıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere ayrıca çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm konularında videolar izlettirilerek bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
‘Geleceğe Bir Nefeste Sen Ol’ sloganı ile öğrencilere fidan hediye edildi ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öztürk: "Esnaf için beklentimiz büyük"
YEREL HABERLER Öztürk: "Esnaf için beklentimiz büyük"
Göçmen: "Adalet ve liyakate önem verilecek"
YEREL HABERLER Göçmen: "Adalet ve liyakate önem verilecek"
16 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor Bıçak Ustası Murat İşeri: “Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak”
YEREL HABERLER 16 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya ...
Kırşehir Valiliği sağanak yağış uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Kırşehir Valiliği sağanak yağış uyarısı yaptı
Çevreciler, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti Kırşehir Valisi Buhara: "Dünyanın en büyük sorunlarından birisi çevre kirliliği sorunu"
YEREL HABERLER Çevreciler, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ...
"Çocuklar okusun" diye kitap toplama kampanyası başlattılar Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez: “Ülkemizin farklı coğrafyalarında çocukların kitaplarla ufukları genişleyecek”
YEREL HABERLER "Çocuklar okusun" diye kitap toplama kampanyası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.