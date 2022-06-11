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Kuyumcu Durukan: “Altın ve toprağa yatırım yapan kazanacak”

İHA

– Altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi ile açıklamada bulunan Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altın ve toprağa yapılan yatırımların kazandıracağını söyledi.

Kuyumcu Durukan: “Altın ve toprağa yatırım yapan kazanacak”

– Altın fiyatlarının dar bantta yükselişini sürdürmesi ile açıklamada bulunan Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, altın ve toprağa yapılan yatırımların kazandıracağını söyledi.
Altının 950 TL'den 890 TL'ye dönmesini değerlendiren Durukan, “Dünya zenginleri altın alımlarına devem edecekler. İnsanların ellerinde olan altınları almaya çalışıyorlar. İnsanımız ellerinde tuttukları dolar ve euro paritesinden altına dönüş yapsın. Euro ve dolara göre altın düşük seviyede gösteriyor olsa da altın dünya ekonomisinde bin 200, bin 300 TL arasında değer görecek. Ufak düşüşler olsa da yıl sonuna altını kapatışımız bin 500 liraya yakın olacak” diye konuştu. Altın ve toprak alımına yatırım yapanların kaybetmeyeceklerini aktaran Kırşehirli kuyumcu Durukan, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Altın, dünya üzerinde bulunan bir şey değil ve çok değerli insana her zaman değer kazandırır. Altın bandında ilerleyen günlerde bin 200bin 300 TL bantlarını göreceğiz. Düğün yapacak insanlar ellerini çabuk tutmalı, çünkü altın çok değerli hale gelecek. 5 yıldır her gün söylemekteyim ve söylediğim öngörülerimde yanılmadım. Altın, günlük üstüne koyduğu gibi uzun vadede de kazandırıyor. Dünya da iki şey geçerli birisi toprak, diğeri ise altın.”

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