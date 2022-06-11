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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

77 gün sonra cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan köyünde defnedildi

İHA

Kırşehir'de 77 gündür kayıp olarak aranan ve bir çoban tarafından KırşehirAksaray sınırında cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan, Dedeli köyünde toprağa verildi.

77 gün sonra cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan köyünde defnedildi

Kırşehir'de 77 gündür kayıp olarak aranan ve bir çoban tarafından KırşehirAksaray sınırında cansız bedeni bulunan Hasan Aydoğan, Dedeli köyünde toprağa verildi.
Kırşehir'de 77 gün önce kaybolan Hasan Aydoğan’ın (21) cansız bedeni, Kızılırmak'ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından köprünün ayaklarına sıkışmış halde bulunmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından Kırşehir'e getirilen Aydoğan'ın cenazesi, birlikte kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Şeyma Demir'in mezarının olduğu Akcaagıl köyüne götürüldü. Burada dua edilmesinin ardından Dedeli köyüne götürülen Hasan Aydoğan için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazına, Vali Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioglu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Milletvekili Metin İlhan, Jandarma Komutanı Sadık Gulecen, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin aynı olayda hayatını kaybeden Şeyma Demircin babası Vedat Demir, STK ve Siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik istenmesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

2 kişi gözaltına alınmıştı
25 Mart tarihinde Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'den (18) haber alamayan aileleri kayıp ihbarında bulunmuş ve ihbardan sonra başlatılan çalışmalar sonucunda Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olan Ş.E. ve S.A.'nın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin cesetleri attıkları bölgeyi göstermesinin ardından yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarından 3 gün sonra Şeyma Demir'in cansız bedeni, ters kelepçelenmiş ve ensesinden tabancayla vurulmuş halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. İhbar tarihinden bu yana kayıp Hasan Aydoğan'ı arama çalışması ise aralıksız devam etti. Helikopter desteği ile birlikte AFAD, jandarma sualtı ekipleri, JAK ekipleri gencin bulunması için seferber oldu. Kızılırmak'ın geçtiği Sarıyahşi köprüsü yakınlarında çoban Hızır İlyas Aydemir, köprünün ayaklarına sıkışmış halde erkek cesedi gördü. Yapılan ihbarın ardından olay yerine AFAD, sağlık, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, JAK, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cesedin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlenmişti.

Atıldığı yerden 30 kilometre uzakta bulundu
Aydoğan'ın cansız bedeni, şüpheliler Ş.E. ve S.A.'nın ifadelerinde attıkları belirttiği bölgeden 30 kilometre uzakta bulundu.

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