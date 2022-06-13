Kırşehir Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Kırşehir Valiliği, meteorolojiden alınan bilgilerle öğle saatleri için yağış uyarısında bulundu.

Gök gürültülü ve sağanak yağışın beklendiği bildirilen açıklamada; "Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirilmiştir. Yağış anında ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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