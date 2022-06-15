Vali Mete Buhara, dinlediği genç ozana ilk sazını hediye etti

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, şehirde görevine başladıktan sonra yaptığı ziyaretler içerisinde gittiği Akpınar ilçesinde dinlediği genç ozana ilk sazını hediye etti.

Akpınar ilçesinde yaşayan Ozan Taşdemir adlı genç, Vali Hüdayar Mete Buhara'nın yaptığı ilçe ziyareti içerisinde bir park alanında başkasına ait olan sazla 'Neredesin Sen' adlı türküyü seslendirdi. Sözleri ve müziği Neşet Ertaş'a, düzenlemesi ise Uğurcan Sezen'e ait olan parçayı dinleyen Vali Hüdayar Mete Buhara Akpınarlı genç ozanı Kırşehir Valiliğine davet ederek saz hediye etti.

Sosyal medya hesabından da makamda genç ozan ile çekilmiş fotoğrafı paylaşan Vali Buhara, "Ozan Taşdemir adlı gencimiz, Akpınar ilçemizde yaptığımız ziyarete bizleri güzel sesi ve emanet aldığı sazıyla karşılamıştı. Kendisini misafir ederek ilk sazını hediye ettik. Yeni ozanlar yetişsin, büyüsün üstat merhum Neşet Ertaş'ın izinden gitsinler niyetiyle" notunu da paylaştı.

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